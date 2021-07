Fajonova pozvala k pripravi konkretnega načrta za prihodnost Šaleške doline

Velenje, 3. julija - Socialni demokrati skupaj s predsednico stranke Tanjo Fajon so danes v Velenju nadaljevali s turnejo pogovorov z ljudmi Slišimo vas. Fajonova je med drugim pozvala k takojšnji pripravi konkretnega načrta za socialno pravičen zeleni prehod in gospodarsko prestrukturiranje Šaleške doline, so sporočili iz SD.