Dnevnik o Janševem razumevanju vladavine prava (3. 7.)

Ljubljana, 3. julija - Peter Lovšin v komentarju Vladavina prava: Obrat od normalnosti piše o premierju Janezu Janši in njegovem razumevanju vladavine prava. Kritičen je predvsem do vladne razveljavitve imenovanja evropskih delegiranih tožilcev in vedenjem premierja pred visokimi gosti iz Evropske komisije in tujo javnostjo.