Število potrjenih smrtnih žrtev po zrušenju poslopja v Miamiju naraslo na 22

Miami, 3. julija - Reševalci so do petka zvečer med iskanjem preživelih v delno porušeni stanovanjski stavbi v predelu Miamija Surfside našli 22 trupel, med njimi tudi sedemletno hčerko gasilca iz Miamija. Število pogrešanih pa je padlo s 145 na 126, potem ko so detektivi ugotovili nekaj dvojnih imen, nekaj pogrešanih pa se je javilo, da so živi.