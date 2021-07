Danes znana še preostala polfinalista na euru

Rim/Baku, 3. julija - Prvi polfinalni par evropskega nogometnega prvenstva je znan. Nastop med štirimi najboljšimi reprezentancami stare celine sta si v petek zagotovili Španija in Italija. Danes bosta na sporedu še preostali tekmi četrtfinalnega sporeda. Ob 18. uri se bosta pomerili Češka in Danska, ob 21. uri pa še Anglija in Ukrajina.