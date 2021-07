Italija do polfinalnega obračuna s Španijo

München, 2. julija - Italijanska nogometna reprezentanca je druga polfinalistka evropskega prvenstva. V Münchnu je z 2:1 (2:1) premagala Belgijo in si priigrala obračun s Španijo za veliki finale. Vsi zadetki so padli v prvem delu igre, ko sta za Italijane zadela Nicolo Barella in Lorenzo Insigne, za Belgijce pa je bil z bele pike natančen Romelu Lukaku.