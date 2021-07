New York, 2. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vsi trije glavni indeksi so se zvišali, saj je poročilo o ameriškem trgu dela zabeležilo, da je število novih zahtevkov za nadomestila za čas brezposelnosti upadlo, poroča francoska tiskovna agencija afp.