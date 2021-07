Ljubljanski mestni svetniki pred počitnicami tudi o novi strategiji socialnega varstva

Ljubljana, 5. julija - Ljubljanski mestni svetniki se bodo danes sestali na zadnji seji pred poletnimi počitnicami, na kateri bodo obravnavali vrsto občinskih aktov. Med drugim se bodo posvetili strategiji razvoja socialnega varstva v občini do leta 2027, na dnevnem redu so tudi spremembe prostorskih aktov in prodaja nepremičnin.