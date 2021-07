Dober odziv na kampanjo Zdaj je čas - moja Slovenija

Ljubljana, 4. julija - Od lanskoletnega zagona motivacijske kampanje Zdaj je čas - moja Slovenija STO beleži več kot milijon objav uporabnikov na družbenih omrežjih s ključnikoma #mojaslovanija in #ifeelslovenia. Našteli so tudi 180 video povabil ambasadorjev in obrazov slovenskega turizma in 1450 objav na temo Moja Slovenija na kanalih družbenih omrežij Feel Slovenia.