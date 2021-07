Evropske borze neenotno; evro šibkejši, nafta v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 2. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imele enotne smeri. Vlagatelji se po eni strani osredotočajo na dobre gospodarske kazalce, po drugi pa jih skrbi širjenje različice delta novega koronavirusa. Tečaj evra se je v primerjavi z dolarjem znižal, cene nafte so padle. V New Yorku so podatki s trga dela indekse potisnili na rekorde.