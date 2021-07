Janša ob 30. obletnici izpostavil pomen spopadov na Kumu

Trbovlje, 2. julija - Predsednik vlade Janez Janša je na slovesnosti ob 30. obletnici bojnih spopadov na Kumu izpostavil, da se je v zadnjih 30 letih "veliko zgodilo, a bi bila zgodovina zelo drugačna, če ne bi bilo tistih, ki so pred 30 leti branili Kum in druge oddajnike, mejne prehode in drugo kritično infrastrukturo".