Čebelarjem na voljo nepovratna sredstva za selitev panjev in nakup opreme

Ljubljana, 2. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu za čebelarje objavilo dva razpisa: za racionalizacijo sezonske selitve panjev v letu 2021 in za sofinanciranje čebelarske opreme. Skupaj je na voljo do 260.000 evrov nepovratnih sredstev.