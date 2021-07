Mohoriču kaotična etapa z ogromnimi razlikami, Roglič izgubil stik

Lyon, 2. julija - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je zmagovalec najdaljše etape na letošnji dirki po Franciji. Od Vierzona do Le Creusota (249,1 km) je bil 26-letnik iz Podblice najboljši iz ubežne skupine 29 kolesarjev, v ozadju pa sta v boju za rumeno majico precej časa izgubila Tadej Pogačar in Primož Roglič. Slednji je celo izgubil stik z glavnino.