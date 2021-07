Nadaljuje se prenova državne ceste v Šmihelu

Novo mesto, 2. julija - V prihodnjih dneh bo stekla tretja faza rekonstrukcije državne ceste v Šmihelu, in sicer na odseku od križišča s Smrečnikovo ulico do odseka za tamkajšnje pokopališče. Vrednost del znaša 300.000 evrov z DDV, so sporočili iz novomeške občine. Rekonstrukcije bo deležna tudi cesta v Srebrničah, so še napovedali.