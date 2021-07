Severnoprimorski policisti pozivajo k previdnosti zaradi več vlomov v osebna vozila

Nova Gorica, 2. julija - Policisti so junija predvsem po naseljih v Zgornjem Posočju, Goriških Brdih in na Goriškem obravnavali osem vlomov v osebna vozila. Večina vlomov v parkirana osebna vozila, med katerimi so bila tudi tuja, so bila izvršena v popoldanskih urah, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Pri tem so pozvali k samozaščitnem ravnanju.