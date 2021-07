Ugodni podatki s trga dela višajo tečaje na newyorških borzah

New York, 2. julija - Newyorške borze so v zadnji trgovalni dan tega tedna stopile z rastjo indeksov. Vlagatelje so spodbudili ugodni podatki s trga dela. Ameriško gospodarstvo je namreč v juniju neto ustvarilo 850.000 novih delovnih mest. Stopnja brezposelnosti se je medtem zvišala za 0,1 odstotne točke na 5,9 odstotka, a je to manj od napovedi analitikov.