Koper, 2. julija - Delničarji Intereurope so se na današnji skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2020 ter podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da nekaj manj kot deset milijonov evrov bilančnega dobička ostane nerazporejenega. Mali delničarji so že napovedali izpodbojno tožbo.