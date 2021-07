Od danes dodatno sproščanje epidemioloških ukrepov pri verskih obredih in športu

Ljubljana, 2. julija - Spremembe odlokov o epidemioloških omejitvah pri izvajanju verskih obredov in pri športu, ki jih je vlada sprejela v sredo, so začele veljati danes. Tako so pri verskih obredih odpravili pogoj kvadrature. Prav tako ni več omejitev pri procesu športne vadbe, športno-rekreativna dejavnost se lahko izvaja brez omejitve števila vadečih.