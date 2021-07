V Grčiji po mesecih na begu prijeli obsojenega namestnika vodje Zlate zore

Atene, 2. julija - V Grčiji so danes v visoko varovan zapor prepeljali namestnika vodje neonacistične stranke Zlata zora Hristosa Papasa, ki je bil na begu od oktobra lani. Sodišče ga je v okviru zgodovinskega sojenja proti Zlati zori obsodilo na 13 let zapora. Papasa so aretirali v četrtek, potem ko so ga izsledili v Atenah.