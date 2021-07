SBI TOP teden končal malenkost nad gladino

Ljubljana, 2. julija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,06 odstotka in teden sklenil pri 1128,52 točke. Največjo rast so v prvi kotaciji beležile Petrolove in Krkine delnice. Slednje so bile danes tudi daleč najprometnejše. Z njimi so vlagatelji ustvarili 1,37 milijona od skupno 1,5 milijona evrov prometa.