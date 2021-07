Delnice na ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju pocenile

Ljubljana, 2. julija - Indeks SBI TOP je v zadnjem tednu na ljubljanski borzi izgubil 0,77 odstotka in teden sklenil pri 1128,52 točke. V primerjavi s preteklim četrtkom so se najbolj pocenile delnice Luke Koper, med blue chipi prve kotacije pa so na tedenski ravni rast beležile le Krkine delnice. Vlagatelji so opravili za 5,52 milijona evrov poslov.