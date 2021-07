Gibanje za pitno vodo: Letak SDS, NSi in SMC o zakonu o vodah poln laži

Ljubljana, 2. julija - Letak, ki so ga gospodinjstvom ob referendumu o noveli zakona o vodah poslale stranke SDS, NSi in SMC, je poln laži, ljudje pa so zato zmedeni in ne vedo, kaj pomeni glas za ali glas proti noveli, so danes v Ljubljani opozorili v Gibanju za pitno vodo, ki je pobudnik referenduma. "Glas proti noveli je glas proti uničevanju narave," so poudarili.