Na Kongresnem trgu ponovno koncert Nosil bom rdečo zvezdo

Ljubljana, 4. julija - Na Kongresnem trgu se bo drevi ob 21. uri začel koncert Nosil bom rdečo zvezdo, ki ga pripravlja Svetlana Makarovič s številnimi gosti. Današnji dan so izbrali, ker so v nekdanji skupni državi Jugoslaviji na 4. julij obeleževali dan borcev. Osrednje sporočilo dogodka bo ponovno, da je rdeča zvezda moralni in ne politični simbol.