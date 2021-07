Sindikati proti vladnemu predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 2. julija - Sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta, nasprotujejo vladnemu predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi. Ugotavljajo namreč, da vlada v njem ni upoštevala rešitev, ki so bile že usklajene z njimi. Še zlasti pogrešajo vir financiranja, brez katerega ni mogoče določiti vrste in obsega storitev, so povedali danes na novinarski konferenci.