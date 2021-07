Janša bruseljskim novinarjem pokazal video o svobodi medijev

Brdo pri Kranju, 2. julija - Premier Janez Janša je danes na brifingu na Brdu pri Kranju bruseljskim novinarjem pokazal video, ki po njegovem prikazuje stanje medijev v Sloveniji. Novinarji so na Twitterju med drugim izrazili ogorčenje in ocenili, da to bil eden najbolj nenavadnih trenutkov na novinarskih poteh bruseljskih dopisnikov ob začetkih predsedovanj Svetu EU.