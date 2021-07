V Sodražici bo dolgoletno tradicijo podpirala rokodelska zadruga

Sodražica, 2. julija - Občina Sodražica je v četrtek ustanovila rokodelsko zadrugo In situ, katere cilj je povezovanje in razvoj rokodelskih in lesno predelovalnih dejavnosti. Oktobra bosta zaživela zadružna spletna stran in spletna trgovina, kmalu zatem pa še fizična trgovina, ki bo hkrati prodajni in razstavno promocijski prostor z zadružnimi izdelki.