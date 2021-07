Družini Svetlik ni uspelo s svojim članom v upravnem odboru H&R

Ljubljana, 2. julija - Delničarji družbe H&R, krovne družbe in lastnice skupine Hidria, so na današnji skupščini imenovali pet novih članov upravnega odbora, potem ko sta s te funkcije pred časom odstopila dolgoletni prvi mož Hidrie Edvard Svetlik in njegova hči Urška Svetlik. Med njimi pa ni Gašperja Svetlika, ki ga je za novega člana predlagala družina Svetlik.