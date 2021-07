Na Reki odprli prvi hotel s petimi zvezdicami

Zagreb/Reka, 2. julija - Na hrvaški Reki so v četrtek slovesno odprli novi hotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and Spa, ki je prvi reški hotel s petimi zvezdicami. Gre za 105 milijonov evrov vredno naložbo češkega JTH Holdinga. V hotelu so že sprejeli prve goste, namestitve pa so rezervirali tudi Slovenci.