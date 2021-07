Razmere na slovenskih cestah ob 12.30

Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države več kot dve uri, pri vstopu pa eno uro, na Dobovcu čakajo pri izstopu dve uri, na Dragonji in Sečovljah čakajo pri vstopu v Slovenijo približno eno uro, na Jelšanah pa čakajo pri vstopu 45 minut, pri izstopu pa pol ure.

V turistični sezoni do prvega konca tedna v septembru velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU, bodo v juliju relaciji Brnik letališče-Brdo pri Kranju-Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše v smeri Zadobrove promet poteka po dveh zoženih pasovih. Zaprt pa je tudi izvoz Tomačevo iz smeri Zadobrove. Tranzitni promet za tovorna vozila nad tremi tonami in pol ter avtobuse je med Štajersko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si