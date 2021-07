Tuji mediji o škandalu ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu EU

London/Berlin/Zagreb/Pariz, 2. julija - Že prvi dan slovenskega predsedovanja Svetu EU zaznamoval škandal, o četrtkovem dogajanju na Brdu pri Kranju, kjer je slovenska vlada gostila Evropsko komisijo, poročajo tuji časniki. Ocenjujejo tudi, da so bile prisotne napetosti med komisijo in slovensko vlado ter da je prišlo do fiaska.