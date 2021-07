Predčasno glasovanje na referendumu v Ljubljani le na Gospodarskem razstavišču

Ljubljana, 2. julija - Predčasno glasovanje na referendumu o noveli zakona o vodah bo za 14 volilnih okrajev na območju Upravne enote Ljubljana potekalo le na Gospodarskem razstavišču, in sicer 6. , 7. in 8. julija, so sporočili iz Okrajne volilne komisije Ljubljana Moste - Polje. Ta odločitev je padla zaradi lažje organizacije in boljše dostopnosti volilcem.