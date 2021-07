Strokovnjaki za večjo uporabo lesa v gradbeništvu za hitrejši energetski prehod v EU

Ljubljana, 4. julija - Strokovnjaki raziskovalnega inštituta InnoRenew so prepričani, da je najbolj izvedljiva pot do ogljične nevtralnosti v večji uporabi lesa v gradbeništvu. Z večjim upoštevanjem načel trajnostnosti pri gradnji se lahko zagotovi učinkovito shranjevanje ogljika in pozitivne vplive na zdravje ljudi, je ocenila direktorica inštituta Andreja Kutnar.