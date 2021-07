Na newyorškem koncertu po pandemiji Springsteen, Simon in Jennifer Hudson

New York, 4. julija - New York bo avgusta gostil veliki koncert v Central Parku za praznovanje ponovnega rojstva mesta po pandemiji covida-19, na njem pa bodo nastopili Bruce Springsteen, Paul Simon in Jennifer Hudson, so uradniki naznanili v četrtek. Župan Bill de Blasio je koncert napovedal minuli mesec. Pri pripravah sodeluje znani glasbeni producent Clive Davis.