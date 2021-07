Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne možne plohe ali nevihte

Ljubljana, 2. julija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo povečini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi plohami ali nevihtami. V noči na ponedeljek in v ponedeljek dopoldne bo deževalo, v ponedeljek popoldne se bo zjasnilo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, predvsem v Alpah bodo popoldne krajevne plohe ali nevihte. V soboto bo povečini sončno, v Alpah lahko zvečer nastane kakšna nevihta.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremenski vpliv ugoden.