Družba iz Ljubljane in njen direktor ovadena zaradi utaje davkov

Koper, 2. julija - Koprski kriminalisti so konec minulega meseca na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper gospodarsko družbo iz Ljubljane in njenega 48-letnega direktorja. Med preiskavo so namreč ugotovili, da je direktor podjetja, sicer slovenski državljan, utajil preko 150.000 evrov davkov, so sporočili iz Policijske uprave Koper.