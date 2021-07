Mariborska Drama ob obletnici Jurčičeve smrti uprizarja Sosedovega sina

Maribor, 2. julija - Drama Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo nocoj premierno uprizorila predstavo Sosedov sin, ki jo posveča 140-letnici smrti Josipa Jurčiča. Po besedah režiserke Mateje Kokol je ta povest izjemna, ker odpira pomembne in brezčasne teme, kot so ljubezen, avtoriteta in upor. Ohranili so Jurčičev jezik, a ga postavili v urban prostor.