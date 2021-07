Šempetrska bolnišnica ob polletju s pozitivnim poslovnim izidom

Šempeter pri Gorici, 2. julija - Člani sveta zavoda šempetrske bolnišnice so na četrtkovi seji potrdili načrt dela in finančni načrt bolnišnice. Seznanili so se z izboljšanim poslovanjem bolnišnice, ki je v prvi polovici leta poslovala pozitivno. Kljub temu pa ne bodo še objavili razpisa, s katerim bodo iskali novega direktorja bolnišnice.