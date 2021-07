V Kostanjevici na Krki razstava ob 60-letnici kiparske Forma vive

Kostanjevica na Krki, 2. julija - V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi odprli dokumentarno razstavo Re/forma viva, ki so jo pripravili ob 60-letnici tamkajšnjega mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva. Ta se bo osredotočila na fotografsko gradivo in zgodbe iz bogate dokumentacije kostanjeviškega kiparskega delovišča. Na ogled bo do 26. septembra.