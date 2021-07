Newyorške borze končale v zelenem

New York, 1. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeks S&P 500 se je povzpel na rekordno raven. Vsi trije glavni indeksi so se zvišali, potem ko so poročila pokazala zmanjšanje števila zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost in nadaljnjo širitev proizvodnega sektorja.