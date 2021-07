Trumpova organizacija in njen finančni direktor Weisselberg obtožena davčnih prevar

New York, 2. julija - Newyorški tožilci so v četrtek vložili obtožnico proti Trumpovi organizaciji in njenemu finančnemu direktorju 73-letnemu Allenu Weisselbergu zaradi davčnih prevar. Samo Weisselberg naj bi imel 1,7 milijona dolarjev koristi od različnih kompenzacij na črno, od zastonj stanovanja in avtomobila do šolanja otrok.