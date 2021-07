Evropske borze navzgor; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 1. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali in tako nadoknadili del izgub, ki so jih utrpeli v sredo. Vseeno pa najpomembnejšim evropskim indeksom po visokih rasteh, ki so jih dosegali sredi junija, manjka prave smeri, pravijo analitiki. Nafta se je občutno podražila, okrepil se je tudi tečaj evra.