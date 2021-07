Pred prenovo Tržaške ceste v Postojni želijo več parkirnih mest

Postojna, 2. julija - V Postojni bodo septembra začeli z dolgo načrtovano prenovo Tržaške ceste, nekdanje glavne ceste skozi mesto. Kljub že podpisani pogodbi z izvajalcem so nekateri domačini mnenja, da bo po prenovi premalo parkirnih mest, promet po ulici pa prepočasen. Občina jim bo šla naproti in med drugim skušala najti več parkirišč tam, kjer bo to mogoče.