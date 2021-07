Komisija za peticije o kratenju delavskih pravic prek slamnatih podjetij

Ljubljana, 1. julija - Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je na zahtevo poslanske skupine Levica danes razpravljala o nujnih ukrepih proti veriženju slamnatih podjetij in izkoriščanju delavcev. Komisija vladi predlaga, da pripravi spremembe zakonodaje za učinkovito preprečevanje veriženja podjetij, so sporočili iz Levice.