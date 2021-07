Velenje, 2. julija - Ta vikend bo iz Velenja začel voziti Bicikel bus do Logarske doline. Gre za avtobusno povezavo, ki omogoča brezplačni prevoz do 10 koles. Bicikel bus, ki je namenjen tako kolesarjem kot potnikom brez koles, bo vozil vsako soboto in nedeljo, dvakrat dnevno.