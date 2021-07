Število prošenj za nadomestilo za brezposelne minuli teden v ZDA padlo za 51.000

Washington, 1. julija - Število novih vlog za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA se je v tednu do 26. junija znižalo za 51.000 na novo najnižjo vrednost od izbruha pandemije covida-19 v ZDA, in sicer 364.000. Šlo je za večji padec od pričakovanega. Ministrstvo za delo ZDA je podatke za teden do 19. junija popravilo navzgor s 411.000 415.000.