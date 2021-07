Koper je zavzel PUF festival s poudarkom na domačih predstavah

Koper, 2. julija - Primorsko prestolnico je v teh dneh zavzel 19. PUF festival Koper. Festival uličnega in lutkovnega gledališča bo v osmih festivalskih tednih ponudil okoli 35 predstav različnih slovenskih in tujih lutkovnih in uličnih skupin. Letos bo ogled predstav zaradi epidemioloških razmer omejen na 50 otrok, predstave bodo tako manjše in intimnejše.