V SAZU zaskrbljeni zaradi predlagane pregrade in akumulacije Suhorica

Ljubljana, 1. julija - V SAZU podpirajo iskanje dolgoročne rešitve oskrbe slovenske Istre s pitno vodo. So pa zaskrbljeni nad trenutno predlagano rešitvijo, ki temelji na pregradi in akumulaciji Suhorica v Brkinih, ena od variant pa vključuje tudi dodatno vodno zajetje na sosednjem Padežu. Rešitev bi namreč med drugim spremenila podobo in lokalno okolje Brkinov.