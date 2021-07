SAZU: Novosti v zakonu o vodah nesprejemljive

Ljubljana, 1. julija - Novela zakona o vodah odpira nekatere možnosti posegov na vodna in priobalna zemljišča, pušča pravne nedoslednosti in znižuje raven odločanja o posegih v vodna in priobalna zemljišča, so sporočili iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU). "Menimo, da je to v času, ko pritisk na prostor in okolje narašča, nesprejemljivo," so poudarili.