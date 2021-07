Pahor se bo pri vladi zavzel za oživitev socialnega dialoga

Ljubljana, 1. julija - Predsednik države Borut Pahor bo v naslednjih dneh predstavnikom vlade predlagal, naj skušajo čim prej najti ustrezne rešitve za obnovitev in nadaljevanje socialnega dialoga, so po današnjem sestanku sporočili iz njegovega urada. Pahor sicer meni, "da brez socialnega dialoga vsi izgubimo, z njegovim nadaljevanjem in krepitvijo pa vsi pridobimo".