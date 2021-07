Shell in EDF bosta v ZDA gradili vetrno elektrarno na morju

New Jersey, 1. julija - Francoski energetski velikan EDF in britansko-nizozemski energetski koncern Royal Dutch Shell bosta na morju ob obali New Jerseyja zgradila po njunih navedbah eno najmočnejših vetrnih elektrarn v ZDA, so sporočili iz EDF. Objekt z močjo 1,5 gigavata bo vsako leto z električno energijo oskrbel 700.000 domov.