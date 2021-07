Tedenski pregled - Slovenija od 2. do 8. 7.

Ljubljana, 9. julija - Uvodni dnevi slovenskega predsedovanja EU so bili pestri. Potem ko minuli teden prvič po septembra v Sloveniji ni bilo smrtnih žrtev covida-19, so se epidemiološke razmere znova začele slabšati. Ukrepov država sicer ni znova zaostrila, nekatere je še dodatno sprostila. Slovenski košarkarji so se prvič v zgodovini uvrstili na OI.